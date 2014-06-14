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    Іл-76М. Причини та наслідки катастрофи 14.06.2014

    • Сьогодні, 12:58
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    Збитий бойовиками літак Іл-76М
    Фото: Reuters
    Збитий бойовиками літак Іл-76М

    Учасники прес-конференції представлять аналітичний звіт щодо катастрофи військово-транспортного літака Іл-76М у луганському аеропорту 14 червня 2014 року

    Сьогодні, 31 березня, о 13:00 в інформаційному агентстві «Главком» (вул. Шовковична, 8/20) відбудеться прес-конференція на тему: «Іл-76М. Причини та наслідки катастрофи 14.06.2014»

    Запрошені гості:

    Вадим Хомаха, аналітик, керівник проекту Digests and Analytics Ukraine,

    Віталій Погосян, адвокат (по скапу).

    Учасники прес-конференції представлять аналітичний звіт щодо катастрофи військово-транспортного літака Іл-76М у луганському аеропорту 14 червня 2014 року.

    Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут:

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