Іл-76М. Причини та наслідки катастрофи 14.06.2014
- Сьогодні, 12:58
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Фото: Reuters
Збитий бойовиками літак Іл-76М
Учасники прес-конференції представлять аналітичний звіт щодо катастрофи військово-транспортного літака Іл-76М у луганському аеропорту 14 червня 2014 року
Сьогодні, 31 березня, о 13:00 в інформаційному агентстві «Главком» (вул. Шовковична, 8/20) відбудеться прес-конференція на тему: «Іл-76М. Причини та наслідки катастрофи 14.06.2014»
Запрошені гості:
Вадим Хомаха, аналітик, керівник проекту Digests and Analytics Ukraine,
Віталій Погосян, адвокат (по скапу).
Учасники прес-конференції представлять аналітичний звіт щодо катастрофи військово-транспортного літака Іл-76М у луганському аеропорту 14 червня 2014 року.
Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут: