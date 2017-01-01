Ілларіонов звинуватив Гонтареву в підриві економіки України

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Російський економіст і політолог Андрій Ілларіонов

Дії Гонтаревої привели до валютної паніки і кризи - Ілларіонов

Інтервенціоністська політика, що проводилася керівництвом НБУ в 2014-2016 роках, сприяла ослаблення економіки України, вважає російський економіст і політолог, співробітник вашингтонського Інституту Катона Андрій Ілларіонов.

Таку думку він висловив в рамках круглого столу на тему «Реальні економічні реформи України?», Який пройшов у Вашингтоні 20 квітня під егідою аналітичного центру Foreign Policy Initiative, повідомляє «Деловая столица».

За його словами, головною причиною погіршення економічної ситуації в Україні в 2015-2016 рр. (поряд з військовою агресією і дестабілізуючим діями російського керівництва) стала інтервенціоністська політика Національного банку України.

Економіст вважає, що політика НБУ призвела до розтрати міжнародних резервів України і створення умов для валютної паніки і валютної кризи в лютому 2015 року.

Ілларіонов зазначає, що напередодні призначення Валерії Гонтаревої главою НБУ станом на 31 травня 2014 міжнародні резерви України, які перебували на рахунках НБУ, становили $ 17,9 млрд. У наступні дев'ять місяців вони впали на $ 12,3 млрд і за станом на кінець лютий 2015 становили $ 5,6 млрд. Різке скорочення валютних резервів спровокувало глибоку валютну кризу, пік якої припав на лютий 2015. Паніка на валютному ринку викликала катастрофічне падіння курсу гривні більш ніж удвічі - з 11,8 грн за долар в червні 2014 р до 24,5 грн за долар в лютому 2015 року, відзначає Ілларіонов.

«Наскільки штучно створена і така, яку досить легко було уникати, навмисно спровокована криза, вона показує як мало змінився курс гривні до долара в наступні два роки - з лютого 2015 року по лютий 2017 р протягом цього часу курс національної валюти знизився лише на 10 %, не дивлячись на кумулятивне скорочення ВВП на 10%, накопичену інфляцію в 57%, збереження загального бюджетного дефіциту в межах від 1,2 до 3,7% ВВП в рік», - додає економіст.

Ілларіонов зазначає, що 6 лютого 2015 року, виправдовуючи свої дії різкою девальвацією гривні, НБУ ввів обмеження на валютному ринку, які призвели до «фактичного паралічу платіжно-розрахункових операцій в межах України та істотного обмеження її економічних операцій із зовнішнім світом».

«Всі ці заходи НБУ привели до посилення «тінізації» валютних операцій. За оцінками Українського кредитно-банківського союзу, частка тіньового валютного ринку зросла до 50%, що підсилило девальваційний тиск на гривню і ускладнило функціонування офіційного валютного ринку», - вважає економіст.

За його словами, «воістину смертельний удар українській банківській системі було завдано керівництвом НБУ в рамках здійснення програми так званого розчищення банківського сектора, в рамках якої воно приступило до систематичного закриття комерційних банків », - зазначає Ілларіонов.

Крім того, експерт зазначив, що на тлі загальної кризи в українському банківському секторі особливу увагу привертають поодинокі банки, які уникли кризових тенденцій.

«Так, наприклад, невеликий банк «Авангард» за півтора року зумів наростити свої чисті активи до півтора мільярдів гривень, їх зростання склало майже 70%, що є безпрецедентним показником для банківської системи України, що знаходиться в кризі. Цікавий збіг - банк «Авангард» знаходиться у власності групи «Інвестиційний Капітал Україна» (ІКО), пост голови ради директорів якої до свого призначення главою НБУ займала Валерія Гонтарєва. Крім того, 22,7% банку «Авангард» належить громадянці РФ Г. Улюкаєвій, що є дружиною Ю. Соловйова, заступника голови правління російського державного банку ВТБ, другого за обсягом капіталу в Російській Федерації». - зазначає він.

Також, за словами експерта, до грудня 2016 банки з 100%-ою участю російського капіталу посилили свою присутність в Україні до 40%.

«Слід зазначити, що серед них є банки з 100%-ою участю з боку російської держави, це, зокрема, Ощадбанк, ВТБ, а також Промінвестбанк, в якому питома вага акцій, що належать РФ, становить 97,5%. Промінвестбанк також отримував рефінансування від НБУ», - зазначає Ілларіонов.