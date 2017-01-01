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    Ілон Маск заявив про готовність допомогти Україні з енергоефективністю

    • Сьогодні, 15:08
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    Австралійський проект щодо збереження енергії може бути реалізовано і в Україні

    Засновник компанії Tesla Ілон Маск готовий запустити в Україні проект зі збереження відновлюваної енергії. Про це він написав у Twitter.

    Під час листування в Twitter про проект зі збереження енергії в Австралії на основі батарей Powerwall 2 у Маска запитали, чи може він зробити щось подібне в Україні.

    «Звичайно. Просто ознайомтеся з моїм попереднім твітом про ціну (250 доларів за кВт/год на рівні пакета). Сайт скоро буде оновлено, тому буде повна прозорість», – написав мільярдер.

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    Маску відповів прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

    «Дякую, цікава ідея. Україна дуже хоче стати випробувальним полігоном для інновацій. Поговорімо про це докладніше», – написав він.

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