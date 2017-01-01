Іловайський котел: генпрокурор назвав кількість підозрюваних росіян

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Юрій Луценко

Луценко переконує, що тримає справу Іловайського котла на особистому контролі

Наразі триває експертиза щодо дій військового керівництва України під час Іловайської трагедії. Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко під час звіту у Раді.

«Причини Іловайської трагедії були повністю розкриті слідством. Основною причиною, за висновком військової експертизи, яка несе причинно-наслідковий зв'язок з нашими втратами в Іловайському котлі є агресія Росії. Саме тому, на підставі цього експертного висновку, десятків тисяч експертиз документів, ми висунули підозри міністру оборони РФ Шойгу та також близько 20 генералів та адміралів російської армії», - зазначив він.

За словами генпрокурора, ця справа рухається в тому, щоб у заочному порядку притягувати їх до кримінальної відповідальності.

Луценко також додав, що зазначена військова експертиза дасть оцінку діям керівництва ЗСУ. «На цей момент ця експертиза триває. Вона не закінчена. Жодної підозри ми висувати не маємо можливості, доки триває війна», - пояснив генпрокурор.

Генпрокурор зазначив, що ця справа, як і справа Дебальцевого, перебуває під його особистим контролем.