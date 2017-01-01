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    «Індекс сприйняття корупції»: Україна і Росія опинилися на 131-й позиції

    • Сьогодні, 06:56
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    Разом з Росією і Україною 131 місце ділять Іран, Казахстан, Непал

    Міжнародна неурядова організація Transparency International (TI) заявила про зростання корупції в світі. Про це йдеться на сайті організації.

    Transparency International опублікувала щорічний «Індекс сприйняття корупції», в якому Україна і Росія опинилася на 131-й позиції з 176-ти.

    Разом з Росією і Україною 131 місце ділять Іран, Казахстан, Непал.

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