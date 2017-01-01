Інформація про побиття українки в Гданську – російський фейк



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Громадські активісти Польщі обурені російським фейком про побиття нібито української дівчинки

Громадські діячі заперечують поширену в інтернеті інформацію про нібито побиття біля однієї зі шкіл польського міста Гданська української школярки.

Фейк про побиття дівчини із посиланням на Facebook користувачки Маріки Путлевської спричинив хвилю обурення у місцевих жителів.

Зокрема, професор Гданського університету, українська активістка, волонтер руху на підтримку Євромайдану Марта Коваль спростувала таку інформацію.

«Російськомовний портал повідомив, буцімто в Гданській гімназії учениці брутально побили іншу ученицю за те, що вона українка. Це неправда. Конфлікт між підлітками справді трапився, проте побита дівчина точно не є українкою, а суперечка не має етнічного тла. Відтак це чергова московська провокація на кшталт «розіп’ятого хлопчика» або «зґвалтованої мігрантами дівчинки», – заявила вона.

У фейковій новині повідомлялося, що інцидент стався 11 травня, дівчинку нібито цькував натовп одноліток зі словами «бандерівська курва», агресивні діти завдавали жертві ударів по голові й животу.