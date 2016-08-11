Італія виділила 1 млн євро людям, які постраждали від війни на Донбасі

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Фото: greekreporter.com

Кошти надані Всесвітній продовольчій програмі ООН і Дитячому фонду ЮНІСЕФ

Уряд Італії надав 1 мільйон євро Всесвітній продовольчій програмі (ВВП) ООН і ЮНІСЕФ для надання підтримки людям, постраждалим в результаті конфлікту на сході України, повідомляє Центр новин ООН.

«Внесок Італії дозволить ВПП надати продовольчу допомогу найбільш вразливим групам населення, які не отримують допомогу від інших гуманітарних організацій. ЮНІСЕФ, між тим, планує розширити свою програму з поширення інформації щодо мінної загрози серед сімей, які живуть в зоні конфлікту», - йдеться в повідомленні.



Відзначається, що практично з самого початку бойових дій на Донбасі ВВП забезпечує продовольчу допомогу жителів східних регіонів і внутрішньо переміщених осіб.



ЮНІСЕФ здійснює психосоціальну підтримку більш ніж 200 тисяч дітей, відновлює школи, пошкоджені в ході бойових дій, і забезпечує доступ до чистої води для 2,5 мільйонів людей.

Як повідомлялося раніше, у Києві минулого року українські зірки взяли участь в акції зі збору коштів для дітей, які постраждали внаслідок війни на Донбасі.

