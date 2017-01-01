  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Ізраїль перехопив ракети, випущені з території Єгипту

    • Сьогодні, 04:37
    • Розсилка

    Ракетний удар по Ізраїлю запустили з території Синайського півострова

    З території Синайського півострова по Ізраїлю був проведений пуск декількох ракет. Вони були перехоплені системою протиракетної оборони країни, повідомляє РБК з посиланням на ізраїльське видання Haaretz.

    Читайте також

    Зазначається, що ракети були запущені в бік ізраїльського курорту Ейлат. Ізраїльська система протиракетної оборони «Залізний купол» успішно перехопила кілька з них. Про наявність постраждалих в результаті обстрілу невідомо, проте місцеві жителі повідомили, що вони почули кілька гучних вибухів.

    Антитерористична операція в Єгипті на півночі Синайського півострова триває вже близько двох років. Там, за даними єгипетських військових, влаштувалися екстремістські угруповання, в тому числі і пов'язані з «Ісламською державою».

    Напади бойовиків на представників правопорядку на півночі Синаю відбуваються практично щодня. В результаті терористичних атак в регіоні постраждали сотні військовослужбовців.

    Читайте також
    Ізраїль Єгипет агресія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ