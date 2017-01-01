Ізраїль перехопив ракети, випущені з території Єгипту

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Ракетний удар по Ізраїлю запустили з території Синайського півострова

З території Синайського півострова по Ізраїлю був проведений пуск декількох ракет. Вони були перехоплені системою протиракетної оборони країни, повідомляє РБК з посиланням на ізраїльське видання Haaretz.

Зазначається, що ракети були запущені в бік ізраїльського курорту Ейлат. Ізраїльська система протиракетної оборони «Залізний купол» успішно перехопила кілька з них. Про наявність постраждалих в результаті обстрілу невідомо, проте місцеві жителі повідомили, що вони почули кілька гучних вибухів.

Антитерористична операція в Єгипті на півночі Синайського півострова триває вже близько двох років. Там, за даними єгипетських військових, влаштувалися екстремістські угруповання, в тому числі і пов'язані з «Ісламською державою».

Напади бойовиків на представників правопорядку на півночі Синаю відбуваються практично щодня. В результаті терористичних атак в регіоні постраждали сотні військовослужбовців.