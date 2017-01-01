Ізраїльські військові завдали удару по сирійській армії у Голанських висот

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Літаки Ізраїлю запустили дві ракети

Ізраїльські Військово-повітряні сили (ВПС) завдали удару по підрозділах сирійської армії поблизу Голанських висот. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на сирійське військове джерело.

Інцидент стався в районі Хан-Арнаба в провінції Ель-Кунейтра.

«Ворожі літаки Ізраїлю запустили дві ракети з окупованої території в 18.45 по одній з позицій нашої армії. Що привело до матеріальних втрат», - цитує агентство слова джерела.

Він також додав, що ізраїльська авіація завдала удару в той момент, коли сирійські військові відбивали атаки терористів в околицях Ель-Кунейтра.