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    Ізраїльські військові завдали удару по сирійській армії у Голанських висот

    • Сьогодні, 03:53
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    Літаки Ізраїлю запустили дві ракети

    Ізраїльські Військово-повітряні сили (ВПС) завдали удару по підрозділах сирійської армії поблизу Голанських висот. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на сирійське військове джерело.

    Інцидент стався в районі Хан-Арнаба в провінції Ель-Кунейтра.

    «Ворожі літаки Ізраїлю запустили дві ракети з окупованої території в 18.45 по одній з позицій нашої армії. Що привело до матеріальних втрат», - цитує агентство слова джерела.

    Він також додав, що ізраїльська авіація завдала удару в той момент, коли сирійські військові відбивали атаки терористів в околицях Ель-Кунейтра.

    ЗМІ військові
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