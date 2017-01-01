ЄБРР розглядає можливість стати акціонером «Ощадбанку»

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Мінфін, Ощадбанк і Європейський банк реконструкції і розвитку підписали угоду про стратегічне партнерство

Європейський банк реконструкції і розвитку розглядає для себе можливість увійти до акціонерного капіталу державного Ощадного банку.

Про це повідомив Андрій Пишний, голова правління «Ощадбанку».

Він розповів, що у листопаді 2016 року Міністерство фінансів України, Ощадний банк і Європейський банк реконструкції і розвитку підписали угоду про стратегічне партнерство.

«І сьогодні ЄБРР розглядає для себе можливість (за умови, якщо нами буде виконано всі плани по трансформації банку) увійти до акціонерного капіталу державного Ощадного банку. Це супер-новина насправді, але над цим треба буде багато попрацювати. На цьому етапі мова йде про те, що держава Україна залишає за собою левову частку – 80%, а 20% можуть бути виставлені на приватизацію за участю міжнародних фінансових організацій, і в пріоритеті саме наша співпраця з Європейським банком реконструкції і розвитку», – повідомив Андрій Пишний.

Голова правління «Ощадбанку» пояснив, що це означатиме.

«Якщо раніше у нас в акціонерах була одна держава Україна, то з присутністю ЄБРР, акціонерами якого є 64 країни, у нас 65 країн будуть акціонерами. І це синергія, це вихід на ринки капіталу, це нові банківські продукти, це новий рівень довіри інвесторів, це нові джерела капіталу, це кредитний ресурс, це здешевлення кредитного ресурсу, це прозорість банку. Це купа всього, що є в Європі, і до чого ми прагнемо», – зазначив голова правління «Ощадбанку»

Пишний не виключає, що такі зміни призведуть і до зміни правління Ощадного банку, та розповів, що він ставиться до цього по-філософськи. За словами гостя програми, він вдруге працює у складі правління Ощадбанку (перша каденція тривала з 2003 до 2007 року).

«Якщо таке рішення буде ухвалене новою незалежною наглядовою радою, чому ні?», – додав Андрій Пишний.

З його слів, нині в Ощадбанку працюють над трансформацією та модернізацією банку.