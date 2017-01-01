Єльченко на Радбезі ООН: Росія оточила сусідні країни «поясом нестабільності»

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Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко

Єльченко закликав ЄС і ООН проявити більш активний підхід до врегулювання конфліктів

Виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН, постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив, що Росія оточила сусідні з нею пострадянські країни «поясом нестабільності» з тим, щоб тримати їх в орбіті Москви. Посол вважає, що ООН і ЄС не повинні ухилятися від активної участі у врегулюванні європейських конфліктів. Про це повідомляє Центр новин ООН.

«Такі зусилля ЄС довели свою ефективність у колишній Югославії, де, незважаючи на величезні страждання, численні жертви й жахливі звірства, всі конфлікти тепер в основному вирішені. На пострадянському просторі навпаки - жоден з конфліктів, повторюю - жоден, не був врегульований. Крім того, виникають нові конфлікти і нові загрози регіональному миру», - сказав Єльченко на засіданні Ради Безпеки, присвяченому співробітництву з Європейським союзом.

«Чому так відбувається? Відповідь досить проста. Що стосується колишньої Югославії, то успіху вдалося досягти завдяки рішучій позиції міжнародної спільноти та її скоординованим зусиллям, у тому числі з боку ООН і ЄС. Крім того, хоча і не одразу, підбурювачі й організатори конфліктів були усунені від процесу прийняття рішень в ході врегулювання», - додав український посол.

За його словами, на території колишнього Радянського Союзу ситуація інша: з початку 1990-х років Російська Федерація взяла на озброєння так звану концепцію «поясу нестабільності по периметру російських кордонів». «Росія успішно створює «контрольовану нестабільність» у багатьох країнах уздовж своїх кордонів для того, щоб тримати їх в орбіті Москви і, як і у випадку з Україною, запобігти будь-якій інтеграції з ЄС», - зазначив Єльченко.

Разом з тим посол заявив, що така ситуація не є тупиковою. Він упевнений, що конфлікти на пострадянському просторі можна ефективно вирішити. Єльченко закликав ЄС і ООН проявити більш активний підхід до їхнього врегулювання.

Виконувач обов'язків постійного представника Російської Федерації при ООН Петро Іллічов заперечив проти такої пропозиції. Він вважає, що підключення «інших гравців», у тому числі ООН, лише «заплутає ситуацію».

