ЄС чекає від України ухвалення закону про Антикорупційний суд до середини червня

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Закон про судову систему і статус суддів вже передбачає створення Вищого антикорупційного суду

Наразі міжнародні експерти допомагають Україні в розробці цього документа

Представництво Євросоюзу в Україні очікує, що Верховна Рада ухвалить законопроект про Антикорупційний суд до середини червня 2017 року

Про це повідомляє видання «Інтерфакс-Україна» з посиланням на коментар представництва Євросоюзу.

«Відповідно до взятих Україною зобов'язань перед МВФ, закон про створення Антикорупційного суду повинен бути ухвалений до середини червня 2017 року», - наголосили у відомстві.

У представництві зауважили, що наразі міжнародні експерти допомагають Україні в розробці цього документа. При цьому, закон про судову систему і статус суддів вже передбачає створення Вищого антикорупційного суду. Таким чином імплементація законодавства визначатиме мандат, організаційну структуру, а також процес відбору суддів такого суду.

«Неофіційна робоча група, до складу якої входять члени міжнародних донорських організацій та експерти громадянського суспільства, розробила деякі пропозиції щодо створення цього суду, сфокусувавши особливу увагу на взаємодії цього нового суду з існуючою судовою системою, процедурі відбору суддів, а також щодо гарантій безпеки і неупередженості , які повинні регулювати цей процесс», - пояснили у відомстві.

У представництві додали, що Євросоюз також причетний до деяких з цих дискусій через своїх представників або через проекти у галузі правосуддя і боротьби з корупцією.

Відомство підсумувало, що створення Антикорупційного суду має особливе значення для стійкості і успіху в боротьбі з корупцією.