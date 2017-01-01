  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    ЄС досі не може вирахувати, скільки Британія має заплатити за Brexit

    • Сьогодні, 12:44
    • Розсилка

    Чиновники ЄС готуються до переговорів про Brexit, які мають початися після того, як прем'єр-міністр Британії Тереза Мей в кінці березня офіційно оголосить про початок виходу країни з ЄС

    Європейський Союз поки не може оцінити, скільки Британія повинна заплатити Брюсселю після виходу з блоку. Про це повідомив головний аудитор ЄС у листі до глави бюджетного комітету Європарламента, повідомляє Reuters.

    Голова Європейської рахункової палати (ЕСА) Клаус-Хайнер Лейне у листі повідомив, що зобов'язання, які будуть покриватися в основному членами ЄС, складають загалом 344 млрд євро. Але він відмовився підрахувати, якою має бути частка Британії у загальних показниках ЄС.

    Чиновники ЄС готуються до переговорів про Brexit, які мають початися після того, як прем'єр-міністр Британії Тереза Мей в кінці березня офіційно оголосить про початок виходу країни з ЄС.

    В ЄС розглядають робочу гіпотезу про те, що Лондону, можливо, доведеться заплатити до 60 млрд євро, щоб покрити зобов'язання перед виходом з блоку в 2019 році. Це близько 17% від цифри, наведеної головою ЕСА.

    Однак Лейне заявив, що частка Британії може бути визначена тільки після переговорів про вихід з ЄС. «В даний час ми не в змозі відповісти щодо частки Британії, адже будь-які розрахунки будуть залежати від безлічі факторів, які можуть виникнути у процесі дискусії», - написав Лейне.

    Читайте також
    ЄС Великобританія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ