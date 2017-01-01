ЄС хоче зобов'язати Великобританію платити і після Brexit – документ

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Фото: Replyua.net Уряд Великобританії вже відхилив названу раніше Єврокомісією суму в 60 мільярдів євро

Чиновники планують обговорити мандат на саміті в Брюсселі

Європейський союз планує зобов'язати Великобританію здійснювати щорічні виплати і після того, як держава в 2019 році вийде зі складу Євросоюзу. Про це свідчить проект документа, підготовлений Брюсселем.

Крім того, ЄС має намір добитися від уряду Великобританії дозволу на возз'єднання сімей громадян Євросоюзу в Сполученому Королівстві.

Відповідно до документа, Лондон повинен також протягом перехідного періоду після Brexit підкорятися рішенням Європейського суду в Люксембурзі (EuGH).

Зазначається, що документ має стати основою мандата для переговорів з Великобританією, положеннями якого керуватиметься глава переговорного процесу з боку Євросоюзу Мішель Барньє. Голови держав і урядів ЄС планують обговорити цей мандат на саміті в Брюсселі 29 квітня.

Проект також передбачає, що на переговорах щодо Brexit буде названо конкретну суму, яку Лондон має виплачувати відповідно до своїх зобов'язань із пенсій і проектів, що завершуються пізніше березня 2019 року. При цьому ЄС планує отримувати ці внески не в фунтах, а в євро. Остаточний розмір внесків не вказано, але уряд Великобританії вже відхилив названу раніше Єврокомісією суму в 60 мільярдів євро.

Джерело: Deutsche Welle