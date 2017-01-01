  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    ЄС хоче зобов'язати Великобританію платити і після Brexit – документ

    • Сьогодні, 14:51
    • Розсилка
    <p>Уряд Великобританії вже відхилив названу раніше Єврокомісією суму в 60 мільярдів євро</p>
    Фото: Replyua.net

    Уряд Великобританії вже відхилив названу раніше Єврокомісією суму в 60 мільярдів євро

    Чиновники планують обговорити мандат на саміті в Брюсселі

    Європейський союз планує зобов'язати Великобританію здійснювати щорічні виплати і після того, як держава в 2019 році вийде зі складу Євросоюзу. Про це свідчить проект документа, підготовлений Брюсселем.

    Крім того, ЄС має намір добитися від уряду Великобританії дозволу на возз'єднання сімей громадян Євросоюзу в Сполученому Королівстві.

    Відповідно до документа, Лондон повинен також протягом перехідного періоду після Brexit підкорятися рішенням Європейського суду в Люксембурзі (EuGH).

    Зазначається, що документ має стати основою мандата для переговорів з Великобританією, положеннями якого керуватиметься глава переговорного процесу з боку Євросоюзу Мішель Барньє. Голови держав і урядів ЄС планують обговорити цей мандат на саміті в Брюсселі 29 квітня.

    Проект також передбачає, що на переговорах щодо Brexit буде названо конкретну суму, яку Лондон має виплачувати відповідно до своїх зобов'язань із пенсій і проектів, що завершуються пізніше березня 2019 року. При цьому ЄС планує отримувати ці внески не в фунтах, а в євро. Остаточний розмір внесків не вказано, але уряд Великобританії вже відхилив названу раніше Єврокомісією суму в 60 мільярдів євро.

    Джерело: Deutsche Welle

    ЄС Великобританія Brexit
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ