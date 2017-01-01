ЄС може призупинити переговори про вступ Туреччини до союзу

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Фото: Кореспондент Призупинення переговорів про приєднання Туреччини не потребує згоди всіх 28 країн ЄС.

Ця тема буде на порядку денному наприкінці квітня

Європейський Союз планує обговорити питання про призупинення переговорів про вступ Туреччини в ЄС. Про це повідомляє Die Welt, посилаючись на джерела в європейських дипломатичних колах.

«На зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС в кінці наступного тижня на Мальті, 28-29 квітня, ця тема буде на порядку денному. Глави МЗС закличуть Комісію ЄС розслідувати, чи не порушила Анкара керівні принципи переговорів про приєднання до ЄС, і чи не варто їх тимчасово призупинити», - заявило джерело видання.

Згідно з інформацією видання, таке рішення може бути викликано в тому числі нещодавнім референдумом про внесення поправок в конституцію країни. Єврокомісія також найближчим часом рекомендує призупинити переговори з Анкарою на невизначений час «через серйозне і тривале порушення принципів свободи, демократії і прав людини» в Туреччині.

Таке призупинення переговорів про приєднання не потребує згоди всіх 28 країн ЄС, а тільки кваліфікованої більшості.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган назвав причину, по якій, на його переконання, Туреччину не приймають до Євросоюзу. На його думку, Туреччину не беруть в ЄС вже 54 роки, тому що «ЄС - це християнський союз».