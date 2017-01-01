ЄС може призупинити переговори про вступ Туреччини до союзу
- Сьогодні, 11:50
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Ця тема буде на порядку денному наприкінці квітня
Європейський Союз планує обговорити питання про призупинення переговорів про вступ Туреччини в ЄС. Про це повідомляє Die Welt, посилаючись на джерела в європейських дипломатичних колах.
«На зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС в кінці наступного тижня на Мальті, 28-29 квітня, ця тема буде на порядку денному. Глави МЗС закличуть Комісію ЄС розслідувати, чи не порушила Анкара керівні принципи переговорів про приєднання до ЄС, і чи не варто їх тимчасово призупинити», - заявило джерело видання.
Згідно з інформацією видання, таке рішення може бути викликано в тому числі нещодавнім референдумом про внесення поправок в конституцію країни. Єврокомісія також найближчим часом рекомендує призупинити переговори з Анкарою на невизначений час «через серйозне і тривале порушення принципів свободи, демократії і прав людини» в Туреччині.
Таке призупинення переговорів про приєднання не потребує згоди всіх 28 країн ЄС, а тільки кваліфікованої більшості.Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган назвав причину, по якій, на його переконання, Туреччину не приймають до Євросоюзу. На його думку, Туреччину не беруть в ЄС вже 54 роки, тому що «ЄС - це християнський союз».