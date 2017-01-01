ЄС нагадав Україні про оновлення ЦВК та виборче законодавство

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Голова Представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі

У Києві триває друга Глобальна конференція законодавчої відкритості «Розбудова громадянської довіри через відкритість та залученість»

Голова Представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі наголошує на необхідності продовження удосконалення виборчого законодавства і оновлення складу Центральної виборчої комісії в Україні.

Про це він заявив у п'ятницю на відкритті другої Глобальної конференції законодавчої відкритості в Києві, повідомляє Укрінформ.

«Безумовно, необхідно буде Україні впроваджувати ще довгий процес реформування виборчого законодавства і оновлення ЦВК. Я знаю, пане Парубій, що для вас це не сюрприз, але для нас дійсно дуже важливо, щоб ви швидко прогресували, просувалися в цих двох важких напрямках», - сказав Мінграллі, звертаючись до присутнього на заході Голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Своє чергою Парубій, відкриваючи конференцію, зазначив, що парламент робить усе можливе, аби забезпечити свою відкритість, демократичність.

За його словами, Україна є однією з восьми країн, що приєдналися до ініціативи «Відкритий парламент».

Друга Глобальна конференція законодавчої відкритості «Розбудова громадянської довіри через відкритість та залученість» проходитиме у Києві 19-20 травня. Захід організовано ініціативою «Відкритий парламент» та ВР України. У конференції беруть учать представники 50 країн.

Як повідомлялося, Верховна Рада вже довгий час не може призначити новий склад ЦВК, у більшості членів якої давно закінчився термін повноважень.