ЄС виділить Молдові 100 млн євро макрофінансової допомоги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кошти, виділені країні, використають для короткотермінових фінансових потреб

Євросоюз виділить Молдові 100 млн євро макрофінансової допомоги. Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на власне джерело у Єврокомісії.

«Єврокомісія сьогодні задовольнила запит Молдови щодо надання програми макрофінансової допомоги розміром до 100 млн євро. Ця допомога сприятиме задоволенню країною своїх короткотермінових фінансових потреб», - заявили в керівній інституції ЄС.

При цьому 40 млн євро будуть виділені безповоротно у формі грантів, а ще 60 млн - у формі позик на вигідних для Молдови умовах.

Нагадаємо, зобов’язання ЄС виділити Україні черговий транш макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро нині заблоковані через невиконання українською стороною деяких умов, зокрема щодо заборони експорту лісу-кругляка.

У грудні Україна отримала другий транш фінансової допомоги Європейського Союзу в сумі 55,125 млн євро в рамках угоди про фінансування, укладеної між урядом України і Європейською комісією в 2014 році.