ЄС виділить Україні ще 600 млн євро кредиту

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Раніше в ЄС заявили, що виділять Україні 104 млн євро на реформу держуправління

Сьогодні, 19 грудня 2016 года, у Брюсселі Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) і Європейська Комісія оголосили про виділення останнього з низки кредитів у розмірі приблизно 600 млн євро. Про це сказано в прес-релізі ЄІБ.

«Сьогодні у Брюсселі Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) і Європейська Комісія оголосили про виділення останнього з низки кредитів у розмірі приблизно 600 млн євро. Цей кредит є частиною зобов’язань перед Україною, про які ЄС оголосив у березні 2014 року. На спеціальній церемонії підписання, що відбулася у штаб-квартирі Європейської Комісії, ЄІБ виконав своє зобов’язання на період 2014-2016 років щодо надання 3 млрд євро з програми фінансової підтримки», - сказано в повідомленні.

Зазначається, що ця програма є частиною пакету підтримки у розмірі 11 млрд євро, про який Євросоюз оголосив у березні 2014 року.

Цей останній пакет кредитів ЄІБ доповнює низку інших інвестицій, які банк надавав Україні від березня 2014 року, щоби допомогти країні стабілізувати свою фінансово-економічну ситуацію.

Нагадаємо, ЄС виділить Україні 104 млн євро на реформу держуправління.