ЄС запустив в Україні антикорупційний проект

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Антикорупційний проект ЄС в Україні

Корупція залишається головним фактором, який перешкоджає розвитку України, переконані в ЄС

Сьогодні, 1 червня, у приміщенні клубу Кабінету міністрів України відбувся офіційний запуск проекту «Антикорупційна ініціатива ЄС».

Проект покликаний посилити спроможність новостворених антикорупційних інституцій і зміцнити зовнішній контроль за процесом реформ з боку Верховної Ради, громадянського суспільства та медіа.

«Ми офіційно відкриваємо ініціативу Євросоюзу по боротьбі з корупцією, надаючи значні програми підтримки ЄС у сфері боротьби з корупцією. Я вдячний, що Данське агентство з міжнародного розвитку вже розпочало реалізацію програми. Консультативна місія ЄС також розпочинає залучення міжнародних експертів на цю програму. І це говорить про комплексний підхід у цій роботі», - заявив під час запуску ініціативи єврокомісар з питань європейської політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнес Хан.

За його словами, реформа у боротьбі з корупцією в Україні рухається, але «все непросто»: «Я дуже радий приїхати в Україну, коли набуває чинності безвізовий режим України та ЄС. Через 10 днів це станеться. І це дуже велике звершення для ЄС. Це демонструє, що реформи рухаються, зокрема у сфері боротьби з корупцією, де все непросто і буде непросто ще певний час».

На переконання Хана, корупція залишається головним фактором, який перешкоджає розвитку України.

«Антикорупційні реформи в Україні дуже важливі для ЄС. І українське суспільство вимагає цього також. Корупція все ще є головним фактором, який перешкоджає економічному та політичному розвитку в Україні», - зазначив він.

Водночас єврокомісар підкреслив, що Україна розпочала «дуже амбітний» шлях боротьби з корупцією, і ЄС «допомагатиме чим зможе, щоб зробити так, аби ці реформи вдалися».

«Антикорупційна ініціатива ЄС» складається з трьох елементів:

1. Вона посилить спроможності новостворених антикорупційних інституцій щодо ведення розслідувань, здійснення кримінальних переслідувань та покарань випадків корупції. Це стосується Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства з питань запобігання корупції та Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Окрім того, від цієї ініціативи також отримають користь нові антикорупційні суди (щойно їх буде створено), а також Державна служба фінансового моніторингу. У рамках програми будуть доступні різні види підтримки, адаптовані до потреб бенефіціарів. Вона стосуватиметься не лише експертного потенціалу та підготовки, але й вагомої ІТ-підтримки.

2. Також ця ініціатива зміцнить спроможність Комітету Верховної Ради з питань запобігання й протидії корупції ретельно досліджувати законодавство у сфері боротьби проти корупції та стежити за впровадженням реформи. Аби допомогти українському парламенту із цими завданнями, буде створено Консультаційну раду міжнародних експертів.

3. Окрім того, вона сприятиме залученню громадянського суспільства та медіа до антикорупційної діяльності, особливо в регіонах. Ініціатива допомагатиме місцевій владі, що підтримує справжні зміни, та готова до співпраці з організаціями громадянського суспільства, запроваджувати цілий комплекс антикорупційних заходів у муніципалітетах. Процес визначення цих муніципалітетів відбуватиметься протягом початкових місяців. Громадянське суспільство отримуватиме підтримку за допомогою грантів.

Ініціатива триватиме три роки. Внесок Єврокомісії на її функціонування складає 15 млн євро, Міністерства закордонних справ Данії – 1,34 млн євро.

Джерело: Укрінформ