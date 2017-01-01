ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити 3 млн євро родичам жертв Беслану



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трагедія у Беслані сталася 1 вересня 2004 року

Суд погодився з думкою заявників, які стверджували, що російська влада порушила право їхніх родичів на життя

Європейський суд з прав людини присудив майже три мільйони євро родичам загиблих і потерпілим у теракті в Беслані в 2004 році. У справі було понад 400 заявників, які отримали компенсацію в розмірі 2,955 мільйона євро, передає «Медуза».

Ще 88 тисяч євро буде виплачено як відшкодування судових витрат.

Суд визнав, що російська влада не вжила необхідних заходів для того, щоб розслідувати всі обставини теракту і причини загибелі заручників. При цьому ЄСПЛ не став виносити рішення щодо того, чи призвели дії правоохоронних органів до збільшення кількості жертв серед заручників.

Москва не надала суду «задовільних і переконливих доказів» того, що використовувала лише необхідні і співмірні сили і засоби.

ЄСПЛ встановив, що у російської влади була інформація про підготовлюваний теракт, але вона не вжила достатніх заходів для мінімізації ризику. Операцію з порятунку заручників, на думку суду, також не було достатнім чином продумано.

Нагадаємо, 1 вересня 2004 року терористи напали на школу №1 у Беслані і захопили в заручники понад тисячу осіб. В результаті нападу і подальшого штурму загинуло 333 людини, близько 800 дістали поранення.