«Євробачення-2017»: 34 країни вже обрали своїх представників

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Сьогодні, 6 березня, відбудеться фінал національного відбору в Греції

У 34 країнах-учасницях «Євробачення-2017» уже визначені артисти, які виступлять на цьогорічному пісенному конкурсі в Києві.

Про це повідомляється на сайті телеканалу UA:Перший у понеділок.

«Австрія, Азербайджан, Албанія, Бельгія, Білорусь, Велика Британія, Вірменія, Грузія, Ізраїль, Італія, Ірландія, Іспанія, Кіпр, Мальта, Колишня Югославська Республіка Македонія, Нідерланди, Німеччина, Польща, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швейцарія, а віднедавна ще й Данія, Естонія, Латвія, Молдова, Португалія, Румунія, Сербія, Словенія, Україна – оголосили імена представників своїх країн на «Євробаченні-2017», - йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 6 березня, відбудеться фінал національного відбору в Греції.

«Австралія обере свого представника днем пізніше – 7 березня. А в суботу, 11 березня, фінальні шоу нацвідбору пройдуть в Ісландії, Литві, Норвегії та Швеції», - зазначається у повідомленні.

Конкурсні пісні майже всіх учасників уже можна знайти на сайті Eurovision.tv або на офіційному YouTube-каналі пісенного конкурсу.

Як відомо, 62-й конкурс «Євробачення» відбудеться в столиці України. Півфінали цьогорічного пісенного конкурсу пройдуть 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня. Ареною шоу обрано Міжнародний виставковий центр у Києві.