«Євробачення»: біля Ради готують 265-метрову червону доріжку для конкурсантів
- Сьогодні, 09:19
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Фото: Станіслав Груздєв/Главком
Підготовка до Євробачення у Києві
Офіційна церемонія відкриття «Євробачення-2017» із червоною доріжкою відбудеться 7 травня
Офіційна церемонія відкриття «Євробачення-2017» в Києві відбудеться в Конгресно-виставковому центрі «Парковий» 7 травня. А перед цим пройде урочиста хода конкурсантів червоною доріжкою.
Як повідомляє кореспондент «Главкому», доріжку монтують біля центрального входу до Верховної Ради.
Традиційно цей захід проходить в неділю за шість днів до фіналу пісенного конкурсу, і його невід’ємною частиною є червона доріжка, якою проходять представники усіх країн-учасниць.
На цій події також завжди присутні представники преси та фани «Євробачення». Червона доріжка «Євробачення-2017» в українській столиці розташується біля Маріїнського палацу, і буде рекордно довгою – 265 метрів. Пройшовши червоною доріжкою, кожна делегація відправиться до іншої локації Церемонії відкриття до КВЦ «Паркового».
Там, на даху, представники всіх країн-учасниць «Євробачення-2017» піднімуть свій прапор, після чого розпочнеться урочиста частина заходу.