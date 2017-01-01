«Євробачення»: біля Ради готують 265-метрову червону доріжку для конкурсантів

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Фото: Станіслав Груздєв/Главком Підготовка до Євробачення у Києві

Офіційна церемонія відкриття «Євробачення-2017» із червоною доріжкою відбудеться 7 травня

Офіційна церемонія відкриття «Євробачення-2017» в Києві відбудеться в Конгресно-виставковому центрі «Парковий» 7 травня. А перед цим пройде урочиста хода конкурсантів червоною доріжкою.

Як повідомляє кореспондент «Главкому», доріжку монтують біля центрального входу до Верховної Ради.

Традиційно цей захід проходить в неділю за шість днів до фіналу пісенного конкурсу, і його невід’ємною частиною є червона доріжка, якою проходять представники усіх країн-учасниць.

На цій події також завжди присутні представники преси та фани «Євробачення». Червона доріжка «Євробачення-2017» в українській столиці розташується біля Маріїнського палацу, і буде рекордно довгою – 265 метрів. Пройшовши червоною доріжкою, кожна делегація відправиться до іншої локації Церемонії відкриття до КВЦ «Паркового».

Там, на даху, представники всіх країн-учасниць «Євробачення-2017» піднімуть свій прапор, після чого розпочнеться урочиста частина заходу.