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    «Євробачення»: біля Ради готують 265-метрову червону доріжку для конкурсантів

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    <p>Фото: Станіслав Груздєв/Главком</p> <p>Підготовка до Євробачення у Києві</p>

    Фото: Станіслав Груздєв/Главком

    Підготовка до Євробачення у Києві

    Офіційна церемонія відкриття «Євробачення-2017» із червоною доріжкою відбудеться 7 травня

    Офіційна церемонія відкриття «Євробачення-2017» в Києві відбудеться в Конгресно-виставковому центрі «Парковий» 7 травня. А перед цим пройде урочиста хода конкурсантів червоною доріжкою.

    Як повідомляє кореспондент «Главкому», доріжку монтують біля центрального входу до Верховної Ради. 

    Традиційно цей захід проходить в неділю за шість днів до фіналу пісенного конкурсу, і його невід’ємною частиною є червона доріжка, якою проходять представники усіх країн-учасниць.

    На цій події також завжди присутні представники преси та фани «Євробачення». Червона доріжка «Євробачення-2017» в українській столиці розташується біля Маріїнського палацу, і буде рекордно довгою – 265 метрів. Пройшовши червоною доріжкою, кожна делегація відправиться до іншої локації Церемонії відкриття до КВЦ «Паркового».

    Там, на даху, представники всіх країн-учасниць «Євробачення-2017» піднімуть свій прапор, після чого розпочнеться урочиста частина заходу. 

     

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