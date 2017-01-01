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    «Євробачення»: перші десять делегацій уже пройшлися червоною доріжкою

    • Сьогодні, 18:25
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    Червона доріжка&nbsp;&laquo;Євробачення&raquo;
    Фото: eurovision.ua
    Червона доріжка «Євробачення»

    Кожна делегація перебуватиме на червоній доріжці близько 40 хвилин

    Перші десять делегацій країн-учасниць пісенного конкурсу Євробачення-2017 уже крокують червоною доріжкою у центрі столиці. Конкурсанти виходять на доріжку за абеткою відповідно до першої літери у назві їхньої країни.

    Загалом планується, що кожна делегація перебуватиме на червоній доріжці близько 40 хвилин, а сама церемонія продовжиться 2,5 години.

    О 17-ій годині у Києві розпочалася урочиста церемонія червоної доріжки, якою мають пройти делегації всіх 42 країн-учасниць цьогорічного Євробачення. Традиційна для конкурсу на Євробаченні червона доріжка стартує на площі Конституції перед Маріїнським палацом. Цього року вона є рекордно довгою – 265 метрів.

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    «Євробачення»: перші десять делегацій уже пройшлися червоною доріжкою
    «Євробачення»: перші десять делегацій уже пройшлися червоною доріжкою
    «Євробачення»: перші десять делегацій уже пройшлися червоною доріжкою
    «Євробачення»: перші десять делегацій уже пройшлися червоною доріжкою
    Фото: Любімов Євген / Укрінформ

    Зазначимо, ведучі пісенного конкурсу Євробачення-2017 Олександр Скічко, Володимир Остапчук та Тимур Мірошниченко прибули на церемонію червоної доріжки безпосередньо із репетиції.

    Джерело: Укрінформ

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