Євродепутат Гармс закликала поліцію Києва забезпечити безпеку на марші ЛГБТ

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Євродепутат Ребекка Гармс

У київському Марші рівності в червні 2017 року візьмуть участь до 5 тисяч осіб

У Марші рівності 18 червня в Києві візьмуть участь близько 5 тис. осіб – значно більше, ніж у минулі роки, поліція повинна врахувати всі ризики.

Про це, як повідомляє у Facebook прес-служба Національної поліції України в Києві заявила депутат Європейського парламенту від «зелених» Ребекка Гармс після зустрічі з головою управління Андрієм Крищенко.

Учасники зустрічі обговорили питання забезпечення безпеки громадян і охорони правопорядку у столиці під час проведення Маршу рівності.

«У цьому році існує ризик отримати великий виклик, тому що на цей раз взяти участь у заході планують до 5 тис. учасників – це вдвічі більше, ніж раніше. Однак чітка взаємодія між правоохоронними підрозділами минулого року дає надію, що і в цей раз поліція зробить все для підтримки правопорядку», – зазначила Гармс.

Крищенко запевнив, що поліція відкрита до діалогу з організаторами ходи.

«Поки ще не відомо, де і коли відбудеться марш, але ми відкриті до діалогу з організаторами заходу, готові чути пропозиції. У нас є взаємодія з іншими службами, а в комплексі це допоможе забезпечити правопорядок на належному рівні», – запевнив глава управління.