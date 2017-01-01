Єврокомісар: перемога Ле Пен на виборах у Франції буде означати кінець Європи

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Єврокомісар з економічних та фінансових питань П'єр Московісі

Перемога лідера «Національного фронту» Марін Ле Пен на президентських виборах у Франції «означатиме кінець Європи».

Про це заявив єврокомісар з економічних та фінансових питань П'єр Московісі в інтерв'ю газеті Zeit.



«Ле Пен оголосила про намір вийти з ЄС і євро. Я не можу собі уявити ЄС або євро без Франції», - сказав він.



У той же час Московісі зазначив, що в Єврокомісії не мають розробляти план «Б» на випадок перемоги Ле Пен. «Мій політичний досвід підказує, що не потрібно працювати над планом «Б». Якщо ви це робите, то як правило це означає, що ви не вірите в план «А», - зазначив єврокомісар. - Наш план «А» полягає в тому, що вона програє вибори».



Одночасно Московісі закликав країни ЄС зберігати єдність в питанні вибудовування відносин з Вашингтоном після приходу до влади Дональда Трампа. На його думку, американці «мають зовсім інші інтереси», ніж Європа. «Вони хочуть нас розділити», - вказав він.