Єврокомісія планує запровадити єдиний дорожній збір на усіх автошляхах у ЄС

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Головна мета ініціативи Єврокомісії - спростити переміщення європейськими трасами

Відповідний законопроект буде представлений у травні цього року

Європейська Комісія планує запровадити єдиний дорожній збір на усіх автошляхах в країнах ЄС.

Як передає Deutsche Welle, за словами єврокомісара з транспорту Віолети Булк, відповідний законопроект буде представлений у травні 2017 року.

Головна мета ініціативи Єврокомісії - спростити переміщення європейськими трасами та позбавити водіїв необхідності зупинятись для сплати різних мит на різних ділянках трас в країнах Євросоюзу. Замість цього на території ЄС централізовано платитиметься єдиний дорожній збір, який власники транспортних засобів зможуть сплачувати або за допомогою системи попередньої оплати, або шляхом щомісячних відрахувань.

Сума дорожнього збору залежатиме від кількості пройдених кілометрів та від ступеня шкоди, яку автомобіль завдає довкіллю, зазначила Булк. За її словами, доходи від зборів перераховуватимуться у бюджет країн, дорогами яких проїхав автомобіль. Єврокомісія розраховує на досягнення угоди з цього питання між державами-членами ЄС до кінця 2019 року.