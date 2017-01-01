Європейський суд прийняв позицію України за кримським позовом до РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Європейський суд з прав людини

ЄСПЛ офіційно підтвердив прийняття правової позиції України у першій справі «Україна проти Росії» за фактами незаконного порушення прав людини в Криму

Європейський суд з прав людини визнав прийнятність першого позову України до Російської Федерації за дії Москви в Криму в 2014 році, зокрема, за фактами порушення прав людини на півострові. Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.

«Почну з хорошої новини... Ми анонсували, що Україна подасть правову позицію з доказами, фактами, які безумовно спростовують брехливі коментарі РФ про те, що Європейський суд (ЄСПЛ. – Ред.) не має права та юрисдикції слухати першу справу. ЄСПЛ офіційно підтвердив прийняття нашої правової позиції у першій справі «Україна проти Росії» за фактами незаконного порушення прав людини в Криму», - сказав він.

Петренко зазначив, що 27 березня цього року Україна направила пакет документів з правовою позицією щодо спростування аргументів РФ.

«Тиждень тому ЄСПЛ офіційно надіслав підтвердження прийняття цієї правової позиції», - заявив міністр.

Як повідомлялося, станом на 1 червня 2017 р. Україна подала шість позовів до РФ в ЄСПЛ щодо подій в Криму і на сході України.

Джерело: Інтерфакс-Україна