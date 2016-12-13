Європейський суд визнав незаконною заборону американцям всиновлювати дітей з Росії

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«Закон Діми Яковлєва» порушує Конвенцію про захист прав осіб і основних свобод

Європейський суд з прав людини визнав неправомірною заборону на процедуру всиновлення дітей в американські сім'ї через прийняття в Росії так званого закону Діми Яковлєва. Відповідне рішення опубліковано на сайті ЄСПЛ.

Позови було подано від імені 45 громадян США і 27 дітей – громадян Росії. Таким чином суд підтримав заявників зі США, які поскаржилися на те, що їм відмовили в усиновленні, хоча вони вже почали оформлювати необхідні документи. У матеріалах справи йдеться, що всі вони почали оформлювати необхідні документи з 2010 по 2012 рік.

На їхню думку, «закон Діми Яковлєва» порушує статті 3, 8 і 14 Конвенції про захист прав осіб і основних свобод.

Суд ухвалив виплатити по 22 скаргах компенсацію в розмірі трьох тисяч доларів, а також зобов'язав Росію покрити витрати заявників у розмірі 600 доларів.

Як відомо, «закон Діми Яковлєва» було прийнято у РФ в 2012 році. Неофіційну назву він отримав через смерть хлопчика з Росії, всиновленого батьками зі США в 2008 році. Документ забороняє американським громадянам всиновлювати дітей з Росії та встановлює обмеження на в'їзд до Росії громадян США, які ввели санкційні заходи проти росіян. Закон ухвалили у відповідь на американський «закон Магнітського», згідно з яким запроваджуються санкції проти осіб, підозрюваних у смерті юриста Сергія Магнітського. У 2013 році заборону на всиновлення іноземцями було поширено на громадян держав, де легалізовано одностатеві шлюби.