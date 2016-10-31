Європою поширюється загадкова радіація. Франція підозрює РФ у випробуванні нової ядерної зброї

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Росія, можливо, провела таємне атомне випробування, припускають ЗМІ

«Загадкові спалахи радіоактивності було зафіксовано в Європі, і ніхто достеменно не знає причин її появи», – пише Independent.

Як повідомляє газета, Йод-131, радіоактивний матеріал антропогенного походження, було виявлено в невеликих кількостях на території Європи. У Норвегії кажуть, що його зафіксували на півночі країни на початку січня, відтоді він поступово поширився на решту Європи. Влада Норвегії повідомила про факт виявлення матеріалу лише останніми днями.

Мінливий напрямок вітру не дозволяє встановити джерело радіації – можна лише зробити припущення, що витік стався десь поблизу Східної Європи, сказано у публікації. «Кількість матеріалу наразі в Європі не становить безпосередньої загрози», – пише газета, посилаючись на французький Інститут радіаційного захисту та атомної безпеки (IRSN).

Водночас на сайті IRSN зазначено, що причиною спалахів радіоактивності справді може бути таємне випробування Росією нової ядерної зброї. Зазначено також, що «супутники-шпигуни, які використовуються для виявлення вибуху бомб, не контролюють цю частину планети, оскільки там нема чого підривати; ідеальне місце, щоб зробити нелегальний тест», – вказано на сайті.

Варто зазначити, що Independent, яка належить російському олігарху Олександру Лебедєву, поспішила зауважити, що Йод-131 використовується також для лікування деяких видів раку та інших хвороб. «Те, в якій формі виявлено матеріал, можливо, свідчить про те, що його спеціально було виділено, і тоді є велика ймовірність, що витік стався на заводі лікарських препаратів, який не повідомив про це владі», – йдеться в статті.