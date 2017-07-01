Євросоюз готується до торговельної війни проти Сполучених Штатів – Die Zeit

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Новий президент США хвалив Brexit і звинувачував ЄС у тому, що він існує лише для того, щоб «обійти в торговельних питаннях Америку»

Відколи Дональд Трамп офіційно став президентом США, у віце-президента Єврокомісії з питань зайнятості, інвестицій і конкуренції Юркі Катайнена побільшало роботи. Він зустрічається з чиновниками з Індії, Китаю і країн Перської затоки, щоб обговорити можливості для більш тісної співпраці, пише Die Zeit.

У понеділок Катайнен зустрівся в Берліні з міністром фінансів Німеччини Вольфгангом Шойбле і міністром економіки Брігіттою Циприс. Темою їхньої розмови була підготовка Євросоюзу до найбільшого виклику в історії існування організації – до можливої конфронтації зі США. Автор нагадує, що Європа після Другої світової війни стала надійною опорою американської зовнішньої політики. Процес інтеграції країн на континенті до цього часу вважався у Вашингтоні фактором збереження миру і достатку у світі. Крім того, Євросоюз став величезним ринком, на якому американські компанії збували свою продукцію.

Схоже, що в адміністрації Дональда Трампа зовсім інші погляди. Новий президент США хвалив Brexit і звинувачував ЄС у тому, що він існує лише для того, щоб «обійти в торговельних питаннях Америку». Його кандидат на посаду американського посла в Брюсселі Тенд Маллох порівнював ЄС із СРСР, краху якого посприяли американці, а також прогнозував швидкий занепад євро.

«У Берліні говорять, що Трамп уже відправив своїх емісарів до окремих європейських країн для укладання окремих торгових угод. Таку пропозицію Вашингтон зробив і німецькому федеральному уряду. Єврокомісія розцінює це як диверсію, оскільки згідно з європейськими угодами, регулюванням питань міжнародної торгівлі має займатися саме вона», – йдеться в статті. Тож у Брюсселі розцінюють поведінку Вашингтона «як оголошення війни».

Віце-президент Єврокомісії Юркі Катайнен намагається врятувати ситуацію і проявити європейську відкритість там, де американці будують бар'єри. Саме тому Єврокомісія кілька днів тому запропонувала нову угоду про вільну торгівлю Мексиці. Так ЄС може стати гарантом міжнародного торговельного порядку, який США збудували після Другої світової війни, а тепер намагаються зруйнувати. Раніше екс-прем'єр Франції висловлював побоювання, що Трамп і Путін перекроять карту Європи під свої інтереси.