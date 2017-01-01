Євросоюз ускладнює процедури перетину кордону через загрозу терактів

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Кордон з ЄС

На сьогодні громадяни ЄС проходять на зовнішніх кордонах Спільноти мінімальну перевірку, а ретельний контроль застосовувався лише вибірково

З 7 квітня громадяни усіх країн ЄС під час перетину зовнішніх кордонів Спільноти, зокрема і з Україною, піддаватимуться детальнішому контролю, ніж донині.

Про це власному кореспондентові Укрінформу повідомила речник Прикордонної служби Польщі Агнешка Голіас.

Відтак це може збільшити час очікування при перетині кордону.

«Зміни у прикордонному кодексі Шенгену накладають на всі країни-члени обов'язок ретельно перевіряти усі особи, які приїжджають до ЄС, або виїжджають звідти. Зміни є реакцією ЄС на подальшу загрозу скоєння терактів»,- заявила Голіас.

Вона пояснила, що на сьогодні громадяни ЄС проходять на зовнішніх кордонах Спільноти мінімальну перевірку, а ретельний контроль застосовувався лише вибірково.

«Громадяни ЄС мали привілей мінімального контролю, в рамках якого відбувалася ідентифікація особи і перевірка чи документ не підроблено. Відтепер усі громадяни ЄС будуть ретельно перевірятися, так само як громадяни третіх країн»,- констатувала Голіас.

Водночас, зміни не стосуватимуться громадян третіх країн, зокрема України.

«Для них перевірка на кордоні залишиться такою ж, яка є зараз, оскільки вона й без того є досить детальною»,- наглосила Голіас.

Речник Прикордонної служби РП підкреслила, що у зв'язку з цим час очікування на кордоні буде довшим. Водночас, вона додала, що польські прикордонники здійснили кроки, аби мінімізувати негативні наслідки.

За оцінками польської сторони, частка громадян ЄС, які перетинають польсько-український кордон за практикою 2016 року становить приблизно 10% від загального потоку людей.

Зміни до прикордонного кодексу Шенген раніше внесли Європарламент і Рада ЄС.

Нагадаємо, сьогодні Європарламент розгляне надання безвізу Україні.