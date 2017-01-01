  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Євросоюз закликав Мінськ звільнити затриманих активістів

    • Сьогодні, 00:39
    • Розсилка

    З 1 березня влада Білорусі затримала близько 150 людей, десятки з яких отримали терміни ув’язнення до 15 діб

    Євросоюз закликає Білорусь негайно звільнити всіх затриманих під час «Маршів недармоїдів».

    У заяві ЄС, опублікованій 17 березня, мовиться, що затримання демонстрантів є свідченням, що у Білорусі необхідно посилити демократичні процеси.

    «Має бути забезпечена свобода зібрань і асоціацій. Нещодавно затримані мирні протестувальники, серед яких і журналісти, що висвітлювали захід, негайно мають бути звільнені», – мовиться у заяві речниці голова зовнішньополітичного відомства ЄС.

    З 1 березня влада Білорусі затримала близько 150 людей, десятки з яких отримали терміни ув’язнення до 15 діб.

    Джерело: Радіо Свобода

    ЄС Свобода Євросоюз
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ