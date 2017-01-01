Євросоюз закликав Мінськ звільнити затриманих активістів

У заяві ЄС, опублікованій 17 березня, мовиться, що затримання демонстрантів є свідченням, що у Білорусі необхідно посилити демократичні процеси.

«Має бути забезпечена свобода зібрань і асоціацій. Нещодавно затримані мирні протестувальники, серед яких і журналісти, що висвітлювали захід, негайно мають бути звільнені», – мовиться у заяві речниці голова зовнішньополітичного відомства ЄС.

З 1 березня влада Білорусі затримала близько 150 людей, десятки з яких отримали терміни ув’язнення до 15 діб.