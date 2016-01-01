У Києві сталася перестрілка між поліцією та зловмисниками

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Інспектори потрапили в колеса Honda, патрульний автомобіль також отримав ушкодження від куль правопорушників

На вулиці Пріорській в Києві сталася перестрілка між патрульними поліцейськими та озброєними людьми, які пересувалися на автомобілі марки Honda.

Як інформує прес-служба Патрульної поліції України, невстановлені особи, котрі перебували в машині, спочатку відмовилися пред’явити документи, а потім водій Hondа раптово натиснув на педаль газу, в результаті зачепивши одного з поліцейських.

Почалося переслідування, під час якого виникла перестрілка між правоохоронцями і зловмисниками. Інспектори потрапили в колеса Honda, патрульний автомобіль також отримав ушкодження від куль правопорушників. Через деякий час водій автомобіля Honda не впорався з керуванням і наїхав на перешкоду, після чого порушники вибігли з авто і зникли.

У салоні покинутого авто виявили предмети, схожі на зброю. Ведеться розслідування.