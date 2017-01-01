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    Юна українка перемогла на європейській олімпіаді з математики

    • Сьогодні, 10:58
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    Фото: @EGMO2017. На фото Ольга перша праворуч

    Олімпіада для дівчат відбулася у Цюриху

    Учениця 11 класу Харківської гімназії №45 Ольга Шевченко здобула перше місце на щорічній Європейській математичній олімпіаді для дівчат (EGMO-2017) у Цюріху (Швейцарія), повідомляє «Громадське».

    Ольга отримала однакову кількість балів з американською учасницею. Дівчата у підсумку набрали по 42 бали. Про це повідомила старший науковий співробітник Інституту математики Національної академії наук України Ірина Єгорченко на своїй сторінці в Facebook.

    «Великий успіх української команди на Європейській математичної олімпіади для дівчат. Перше місце там Штати, але серед європейських країн — Україна. Ось це — світове визнання, великий успіх», — написала Єгорченко.

    Олімпійські Ігри
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