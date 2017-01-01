Кабмін орендував на три місяці два електромобілі за 148 тис. грн
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Оціночна вартість орендованого електромобіля Nissan LEAF 2013 року випуску становить 236,8 тис. грн
Автомобільне підприємство господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету міністрів орендувало на три місяці два електромобілі Nissan LEAF за 148 410 грн.
Про це йдеться у відповідному договорі автопідприємства з ТОВ «Кар Рентал Україна» від 5 травня, оприлюдненому в системі публічних закупівель ProZorro.
Зокрема, орендовано електромобіль Nissan LEAF 2013 року випуску і оціночною вартістю 236 800 гривень, а також електромобіль Nissan LEAF 2014 року випуску і оціночною вартістю 249 300 грн.
Згідно з договором, розмір орендної плати за користування одним автомобілем на добу становить 824,5 грн (двома – 1649 грн), а загальна сума договору становить 148 410 грн.
За умовами договору автомобілі мають використовуватися для транспортного обслуговування (перевезення пасажирів і кореспонденції) і спеціального обслуговування.
Орендар може використовувати транспортні засоби на території України, крім анексованого Росією Криму та непідконтрольних територій Донбасу.
ТОВ «Кар Рентал Україна» засновано в січні 2012 року і зареєстровано за адресою проживання засновника Віктора Марущука (Київ, Печерський район, провулок Музейний, 2-А, кв. 1).
На попередньому тендері автопідприємства секретаріату Кабміну на оренду двох електромобілів тендерний комітет 31 березня 2017 р. відхилив пропозицію ТОВ «Кар Рентал Україна» через невідповідність пропозиції умовам тендерної документації.
Джерело: Українські новини