Кабмін орендував на три місяці два електромобілі за 148 тис. грн

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Електромобіль Nissan LEAF

Оціночна вартість орендованого електромобіля Nissan LEAF 2013 року випуску становить 236,8 тис. грн

Автомобільне підприємство господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету міністрів орендувало на три місяці два електромобілі Nissan LEAF за 148 410 грн.

Про це йдеться у відповідному договорі автопідприємства з ТОВ «Кар Рентал Україна» від 5 травня, оприлюдненому в системі публічних закупівель ProZorro.

Зокрема, орендовано електромобіль Nissan LEAF 2013 року випуску і оціночною вартістю 236 800 гривень, а також електромобіль Nissan LEAF 2014 року випуску і оціночною вартістю 249 300 грн.

Згідно з договором, розмір орендної плати за користування одним автомобілем на добу становить 824,5 грн (двома – 1649 грн), а загальна сума договору становить 148 410 грн.

За умовами договору автомобілі мають використовуватися для транспортного обслуговування (перевезення пасажирів і кореспонденції) і спеціального обслуговування.

Орендар може використовувати транспортні засоби на території України, крім анексованого Росією Криму та непідконтрольних територій Донбасу.

ТОВ «Кар Рентал Україна» засновано в січні 2012 року і зареєстровано за адресою проживання засновника Віктора Марущука (Київ, Печерський район, провулок Музейний, 2-А, кв. 1).

На попередньому тендері автопідприємства секретаріату Кабміну на оренду двох електромобілів тендерний комітет 31 березня 2017 р. відхилив пропозицію ТОВ «Кар Рентал Україна» через невідповідність пропозиції умовам тендерної документації.

Джерело: Українські новини