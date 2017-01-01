Кабмін планує презентувати модель обігу земель уже найближчим часом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гройсман наголосив, що уряд запропонує якісну модель обігу земель

Кабінет міністрів України найближчим часом планує презентувати модель обігу земель. Про це сьогодні сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час презентації на засіданні уряду середньострокового плану пріоритетних дій уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій на 2017 рік.

«Таку модель ми готові презентувати найближчим часом, її запровадити. І цю модель, зокрема, підтримають і наші міжнародні партнери», – наголосив він.

Гройсман наголосив, що уряд запропонує «абсолютно якісну модель обігу земель не в інтересах великих холдингів, не в інтересах іноземних інвесторів, а в інтересах справжнього українського громадянина».

«Це буде в інтересах тільки українських власників землі», – резюмував прем’єр.