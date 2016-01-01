Кабмін продовжив продаж енергокомпаній ще на рік

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В переліку знаходяться ряд ТЕЦ — «Одеська ТЕЦ», «Херсонська ТЕЦ» і «Миколаївська ТЕЦ»

Кабінет міністрів України продовжив на рік — до 30 листопада 2017 року терміни продажу пакетів акцій енергокомпаній.

Про це йдеться у розпорядженні уряду.

Зокрема, мова йде про контрольні пакети акцій енергопостачальних компаній «Тернопільобленерго», «Запоріжжяобленерго», «Харківобленерго», «Хмельницькобленерго», «Черкасиобленерго», «Миколаївобленерго».

У цьому списку також блокпакети акцій генеруючих енергокомпаній «Донбасенерго», «ДТЕК Дніпроенерго», «ДТЕК Західенерго», «Центренерго», а також енергопостачальних компаній «ДТЕК Дніпрообленерго», «ДТЕК Донецькобленерго», «Київенерго», «Одесаобленерго».

Крім того в переліку знаходяться ряд ТЕЦ — «Одеська ТЕЦ», «Херсонська ТЕЦ» і «Миколаївська ТЕЦ».

Зазначимо, що завершення приватизації енергокомпаній неодноразово відкладалося.

У цьому році Фонд держмайна спочатку пропонував у другій половині року приватизувати контрольні пакети акцій шести обленерго, однак в грудні остаточно заявив, що оголосить аукціони з продажу цих акцій тільки після прийняття в цілому закону «Про ринок електроенергії», а також введення в дію стимулюючого регулювання (RAB-регулювання).

Законопроект «Про ринок електричної енергії України» Верховна Рада прийняла в першому читанні 22 вересня.