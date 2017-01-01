Кабмін направив у Раду законопроект про припинення дії радянських законів

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Парламент може проголосувати за документ у травні

Кабінет міністрів України схвалив направлення до парламенту законопроекта про припинення дії всіх законів, актів міністерств і відомств, які були ухвалені до незалежності України. Рішення було ухвалене на засіданні уряду, передає УНН.

За словами міністра юстиції Павла Петренка, розроблено проект закону про визнання такими, що втратять чинність, актів органів державної влади і управління УРСР і Радянського союзу.

«Цей закон ми направимо до парламенту і будемо просити, щоб він був проголосований вже у травні. Закон визначає дуже чіткі норми, які припиняють дію великого масиву нормативних актів Радянського союзу і УРСР. Мова йде про сотні такого роду актів», — сказав він.

Петренко пояснив, що законопроектом запропоновано ввести норму, яка визначить, що втратять чинність всі нормативні акти, що приймалися до дня незалежності України. Зокрема, за його словами, протягом 6 місяців з моменту набуття чинності цього закону припинять свою дію всі підзаконні акти міністерств і відомств, комісій, президій до дня проголошення незалежності.

Крім того, зазначив він, протягом року з дня набуття чинності закону припинять чинність всі закони УРСР і Радянського союзу, які діють на території України, і протягом трьох років — припинять чинність всі кодифіковані акти УРСР.

Після обговорення цього проекту законопроекту урядовці його схвалили і направили на розгляд Верховної Ради.

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