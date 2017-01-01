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    Кабмін вирішив докапіталізувати два державних банки

    • Сьогодні, 13:29
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    Держбанки
    Держбанки

    Схвалено докапіталізацію Ощадбанку та Укрексімбанку шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики

    Кабінет міністрів України на засіданні в середу вирішив докапіталізувати державний Ощадбанк та Укрексімбанк відповідно на 3,5 млрд грн і 3 млрд грн шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики та обміну їх на акції нової емісії.

    «Такі пропозиції ми отримали від Національного банку. Вчора було проведено засідання експертно-аналітичної ради (з питань участі держави в статутному капіталі банків. – Ред.), яка дала відповідні рекомендації про суму докапіталізації», – розповів міністр фінансів Олександр Данилюк.

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    Він уточнив, що необхідність докапіталізації базується на результатах діагностичного обстеження держбанків за 2015 рік, проведеного Нацбанком.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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