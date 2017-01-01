Кабмін вводить платну атестацію з української мови для держслужби

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Вільне володіння українською мовою

Претенденти на вступ на держслужбу проходитимуть платну атестацію на володіння українською мовою

Кабінет міністрів України затвердив порядок платної атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо володіння державною мовою.

Згідно з постановою №301 від 26 квітня, платні послуги з проведення атестації та видачі за її результатами посвідчення про вільне володіння українською можуть видаватися вищими навчальними закладами, які здійснюють підготовку в сфері публічного управління й адміністрування. Для цього при вузах створюються атестаційні комісії у складі трьох членів і голови, які мають вищу освіту за спеціальністю Філологія, при цьому один з них повинен мати ступінь не нижче доктора філософії.

Сама атестація складається з письмової (тест та переказ тексту, який стосується публічного управління) частини тривалістю 60 хвилин і усної (ділова розмова на заданий сценарій і повідомлення-презентація на певну тему) тривалістю до 45 хвилин.

Вільне володіння державною мовою без фактичної здачі письмової та усної частини атестації можна безкоштовно підтвердити шкільним атестатом з оцінкою 5 (або 10, якщо атестат отримано після 2000 року) за вивчення української мови, дипломом про вищу освіту з оцінкою «відмінно» за українську мову або за спеціальністю філологія.

Посвідчення про володіння державною мовою діє безстроково.

Джерело: УНІАН