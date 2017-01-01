Кабмін змінив перспективні плани громад чотирьох областей

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Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко

Наразі інші облдержадміністрації продовжують готувати зміни до перспективних планів формування територій громад, повідомив Зубко

Уряд вніс зміни до перспективних планів формування територій громад Запорізької, Полтавської, Київської та Сумської областей, утворених в результаті добровільного об’єднання.

Про це сказав віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, коментуючи прийняття відповідного розпорядження КМУ, повідомляє Урядовий портал.

«Ці громади зможуть самостійно забезпечити належний рівень надання послуг: у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства. Прийняття розпорядження дозволить виконати зобов’язання уряду перед громадами, щодо їх фінансового забезпечення, кадрових ресурсів та розвитку інфраструктури», - зазначив Зубко.

За його словами, перспективний план формування територій громад Запорізької області доповнюється Новоуспенівською, Матвіївською, Михайлівською, Біленьківською, Долинською, Новоолександрівською, Благовіщенською, Водянською, Кам’янсько-Дніпровською, Семенівською, Терпіннівською, Новомиколаївською, Малотокмачанською, Оріхівською, Таврійською (Оріхівський р-н),Гірсівською, Новенською, Остриківською, Таврійською (Токмацький р-н) громадами. Відповідно, із плану вилучені Розумівська, Дніпровська, Новодніпровська громади у зв’язку з включенням місцевих рад до складу інших спроможних громад.

У перспективному плані формування територій громад Полтавської області уточнено склад Засульської, Новогалещинської, Дмитрівської ОТГ. Також перспективний план доповнюється Сергіївськоюта Великосорочинською громадами, місцевими радами яких прийнято рішення про об’єднання та оголошено перші місцеві вибори.

У перспективному плані формування територій громад Сумської області вилучається Низівська громада і доповнюється Конотопською, Бездрицькою, Бочечківською, Дубовязівською, Кириківською,Миропільською, Річківською та Нижньосироватською громадами.

«Наразі інші облдержадміністрації продовжують готувати зміни до перспективних планів формування територій громад, наслідком чого зрештою буде включення території областей до відповідного перспективного плану», — підкреслив Зубко.