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    Кабмін звільнив голову Держлісагентства Христину Юшкевич

    • Сьогодні, 15:51
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    Христина Юшкевич
    Христина Юшкевич

    Христина Юшкевич стала переможцем конкурсу на цю посаду і була призначена наприкінці квітня

    Кабінет міністрів України вирішив звільнити Христину Юшкевич з посади голови Держлісагентства. Відповідну пропозицію подало Мінагрополітики.

    Про це рішення Кабміну стало відомо з витягу протоколу засідання Кабміну від 18 травня 2017 року.

    «Погодитися з пропозицією Мінагрополітики щодо звільнення Юшкевич Х.В. з посади голови державного агентства лісових ресурсів України як такої, що не пройшла випробування у зв'язку зі встановленням невідповідності її займаній посаді, виявленій за результатами випробування.

    Прийняти розпорядження Кабінету міністрів України «Про звільнення Юшкевич Х.В. з посади голови Державного агентства лісових ресурсів України.

    Секретаріату Кабінету міністрів поінформувати Юшкевич Х.В. про її звільнення з посади», – ідеться у документі.


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    Розпорядження про звільнення Христини Юшкевич, за інформацією КУРСу, було підписане прем'єр-міністром у понеділок, 22 травня, однак на урядовому порталі ще не опубліковане, пише КУРС.

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