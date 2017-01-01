Кабмін звільнив голову Держлісагентства Христину Юшкевич

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Христина Юшкевич

Христина Юшкевич стала переможцем конкурсу на цю посаду і була призначена наприкінці квітня

Кабінет міністрів України вирішив звільнити Христину Юшкевич з посади голови Держлісагентства. Відповідну пропозицію подало Мінагрополітики.

Про це рішення Кабміну стало відомо з витягу протоколу засідання Кабміну від 18 травня 2017 року.

«Погодитися з пропозицією Мінагрополітики щодо звільнення Юшкевич Х.В. з посади голови державного агентства лісових ресурсів України як такої, що не пройшла випробування у зв'язку зі встановленням невідповідності її займаній посаді, виявленій за результатами випробування.

Прийняти розпорядження Кабінету міністрів України «Про звільнення Юшкевич Х.В. з посади голови Державного агентства лісових ресурсів України.

Секретаріату Кабінету міністрів поінформувати Юшкевич Х.В. про її звільнення з посади», – ідеться у документі.





Розпорядження про звільнення Христини Юшкевич, за інформацією КУРСу, було підписане прем'єр-міністром у понеділок, 22 травня, однак на урядовому порталі ще не опубліковане, пише КУРС.