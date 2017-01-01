Канада готова переглянути умови торгівлі з США

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Прапори Канади та США

Канадська сторона хоче внесення змін до торговельної угоди якомога раніше

Канада готова до перегляду умови Північноамериканської зони вільної торгівлі (НАФТА), що об’єднує ринки Мексики, США та Канади.

Про це в ефірі радіо CBC заявив міністр транспорту Канади Марк Гарно.

«Ми готові переглянути умови НАФТА. Справедливо, що нова адміністрація хоче розглянути можливі зміни, водночас, ми теж маємо кілька пропозицій», - сказав міністр.

Він наголосив, що перемовини щодо внесення змін до торговельної угоди необхідно розпочати якомога раніше: «Сподіваюся, ми розпочнемо перемовини досить швидко, тому що ті, хто зацікавлений у торгівлі в обох наших державах, перебувають нині і стані певної невизначеності».

За його словами, інвестори утримуються від вкладення коштів, очікуючи на оновлені умови вільної торгівлі. «Чим раніше ми зможемо обговорити деталі – тим краще», - повідомив Гарно.

Він додав, що поки не отримував офіційних документів стосовно позиції США із цього питання.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зробив критику НАФТА однією зі своїх головних передвиборних позицій. Після приходу до влади він обіцяв переглянути умови цієї угоди.

Джерело: Укрінформ