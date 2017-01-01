Канада передала Україні 10 карет швидкої допомоги

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Канадські «швидкі» на Михайлівській площі у Києві Фото: Укрінформ

Автомобілі укомплектовані необхідним медичним обладнанням

Посольство Канади передало українській стороні 10 карет швидкої допомоги, які були придбані та доставлені до Києва завдяки фінансовій допомозі Уряду та простих громадян Канади. Передача автомобілів відбулась у Києві на Михайлівській площі.

Подарунок був приурочений до 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Канадою, повідомли у прес-службі МЗС України.

Автомобілі укомплектовані медичним обладнанням, включаючи зовнішні автоматичні дефибрілятори і обладнання для надання педіатричної допомоги.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та Посол Канади в Україні Роман Ващук сподіваються на пожвавлення двосторонньої торгівлі після набуття чинності нещодавно підписаною Угодою про вільну торгівлю між Україною і Канадою, яка наразі знаходиться на розгляді у парламентах обох держав.