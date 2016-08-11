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    Канадські політики сумніваються, що війна в Україні закінчиться за два роки

    • Сьогодні, 07:40
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    Уряд Канади продовжив військову тренувальну місію UNIFIER в Україн

    Канадську військову тренувальну місію в Україні UNIFIER найвірогідніше доведеться продовжувати ще після закінчення її чинного мандату у березні 2019-ого року.

    Таку думку висловила депутат від опозиційної Нової демократичної партії Канади Лінда Дункан.

    «Ми з колегами підтримуємо продовження операції UNIFIER. Думаю, що двох років буде недостатньо, хіба що Путін відступить і припинить підтримувати те, що відбувається на сході України», - сказала Дункан.

    Вона також закликала уряд Канади не обмежувати допомогу Україні лише військовою сферою, а підтримувати і демократичні інститути держави.

    «Важливо не лише надавати безпосередню допомогу на розбудову армії в Україні, але й підвищити підтримку розвитку демократії та відновлення верховенства права у державі», - зазначила депутат.

    На її переконання, сильна демократична система в Україні допоможе повернути довіру мешканців східних регіонів до центрального уряду.

    «Якщо ми сподіваємося надати людям на сході України впевненість у владі, яка представляє їх, то розбудова демократії є критично важливою», - наголосила Дункан.

    Нагадаємо: на початку місяця уряд Канади оголосив про своє рішення на два роки, до 31 березня 2019 року, продовжити військову тренувальну місію UNIFIER в Україні.

    У рамках цієї операції близько 200 канадських військових інструкторів із позаминулого року проводили заняття з українськими військовослужбовцями на Яворівському та Кам’янець-Подільському полігонах. При цьому у Оттаві проігнорували запит України на передачу летального оборонного озброєння та даних супутникової розвідки.

    Джерело: Укрінформ

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