Канадські політики сумніваються, що війна в Україні закінчиться за два роки

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Уряд Канади продовжив військову тренувальну місію UNIFIER в Україн

Канадську військову тренувальну місію в Україні UNIFIER найвірогідніше доведеться продовжувати ще після закінчення її чинного мандату у березні 2019-ого року.

Таку думку висловила депутат від опозиційної Нової демократичної партії Канади Лінда Дункан.

«Ми з колегами підтримуємо продовження операції UNIFIER. Думаю, що двох років буде недостатньо, хіба що Путін відступить і припинить підтримувати те, що відбувається на сході України», - сказала Дункан.

Вона також закликала уряд Канади не обмежувати допомогу Україні лише військовою сферою, а підтримувати і демократичні інститути держави.

«Важливо не лише надавати безпосередню допомогу на розбудову армії в Україні, але й підвищити підтримку розвитку демократії та відновлення верховенства права у державі», - зазначила депутат.

На її переконання, сильна демократична система в Україні допоможе повернути довіру мешканців східних регіонів до центрального уряду.

«Якщо ми сподіваємося надати людям на сході України впевненість у владі, яка представляє їх, то розбудова демократії є критично важливою», - наголосила Дункан.

Нагадаємо: на початку місяця уряд Канади оголосив про своє рішення на два роки, до 31 березня 2019 року, продовжити військову тренувальну місію UNIFIER в Україні.

У рамках цієї операції близько 200 канадських військових інструкторів із позаминулого року проводили заняття з українськими військовослужбовцями на Яворівському та Кам’янець-Подільському полігонах. При цьому у Оттаві проігнорували запит України на передачу летального оборонного озброєння та даних супутникової розвідки.

Джерело: Укрінформ