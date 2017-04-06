Канадський політолог розповів, як теракт у метро грає на руку Путіну

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Вибухи в метро Петербурга виявились дуже корисними для глави РФ

Теракт в метро Санкт-Петербурга може позитивно вплинути на імідж президента Росії Путіна та допомогти йому у зовнішній та внутрішній політиці. Про це пише доцент політології в Університеті Торонто (Канада) Сева Гуницького в статті для американського видання The Washington Post.

Політолог перераховує позитивні моменти, які теракт приніс для лідера РФ.