Канадський політолог розповів, як теракт у метро грає на руку Путіну
- Сьогодні, 10:42
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Вибухи в метро Петербурга виявились дуже корисними для глави РФ
Теракт в метро Санкт-Петербурга може позитивно вплинути на імідж президента Росії Путіна та допомогти йому у зовнішній та внутрішній політиці. Про це пише доцент політології в Університеті Торонто (Канада) Сева Гуницького в статті для американського видання The Washington Post.
Політолог перераховує позитивні моменти, які теракт приніс для лідера РФ.
- Путін підкреслить точки дотику із Заходом. Видання наголошує - як і після попередніх терактів, Путін спробує представити росіян жертвами одного і самого ворога, що і у його партнерів, заради «спільної боротьби з глобальним терроризмом». «Не зрозуміло, - зазначає політолог, - чи вдасться це Путіну, оскільки, можливо, відносини США і Росії вже неможливо врятувати на даній стадії, але це не означає, що він не спробує цього зробити». Так, «коли Трамп подзвонив Путіну висловити свої співчуття, Кремль оприлюднив заяву, що відзначає, що обидва лідери поділяють погляд: «тероризм - це зло, з яким потрібно боротися спільно».
- Путін може і далі ігнорувати опозицію. «Російські телевізійні коментатори пов'язують протести минулих тижнів і вибух бомби, виставляючи обидва епізоди як загальну атаку на російське суспільство та його цінності, - йдеться в статті. - Змішування в купу протестуючих студентів і терористів-смертників може виглядати неприйнятним для критиків Путіна. Але воно політично зручно для російського уряду, яке енергійно латає тріщини в своєму публічному іміджі».
- Путін матиме короткостроковий стрибок популярності. «У російських ЗМІ не вщухає барабанний дріб риторики щодо «єднання навколо лідера», - пише канадський політолог. Опозиція в соціальних мережах заперечує: «як ми можемо славити людину, яка за 17 років при владі не змогла захистити країну?». Однак, йдеться у статті, «ефект згуртування під прапором залишається потужним інструментом».
- У Путіна буде більше свободи дій для репресій. «Російські сили безпеки можуть заарештовувати, стежити і довідуватися про національність широкого кола людей, - йдеться в статті. – Минулорічний «закон Ярової» розширив масштаб урядового стеження і ввів тюремний термін за тероризм і «масові протести» для громадян, починаючи з віку 14 років. На думку експерта, теракт в Санкт-Петербурзі «тільки посилить тренд і ще більше обмежить російські громадянські свободи».