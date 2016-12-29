Канал «Інтер» в новорічну ніч покаже українцям «героя-ополченця з ДНР»

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Цапнік зіграв «ополченця армії ДНР з позивним «Майор» у фільмі «Військовий кореспондент»

Як відомо з прес-релізу каналу «Інтер», в новорічному вогнику «Залишаємося зимувати», знятому силами каналу, головну роль зіграє російський актор Ян Цапнік. Це російський актор, не помічений в антиукраїнських висловах або підтримці анексії Криму, але він зіграв «ополченця армії ДНР з позивним «Майор» у фільмі «Військовий кореспондент».

«Фільм цей зроблений компанією «НТВ», і вражає рівнем пропагандистського напруження з першої ж хвилини. На першій хвилині фільму, без перебільшення, глядачам повідомляють, що в Одеському будинку профспілок згоріли заживо «близько чотирьохсот чоловік» і іноземний кореспондент ходить по «попелу згорілих людей». Ну і далі в такому ж дусі: весь західний світ бреше про війну на Донбасі, українські силовики садисти і кати, добровольці - нацисти, пропонують знищити всіх жителів Донбасу, а малайзійський «Боїнг» збили саме українці. Герой Яна Цапніка з'являється саме в тій частині фільму, яка стосується «взяли в руки берданки для захисту рідної землі» трактористів, гірників та інших «ополченців», які ні за яких обставин не могли б збити «Бук», тому що «у них нічого немає, крім автоматів». (Хоча в іншому епізоді фільму веселі діти бігають по сільській дорозі з відірваним крилом збитого тими ж «ополченцями» літака). Герой - весь з себе позитивний шахтар з позивним «Майор», голос якого і використовували «злісні спецслужби», щоб змонтувати запис про «козаків, які збили цивільний борт». Пам'ятайте запис переговорів бойовиків, яка з'явилася відразу після падіння «Боїнга»? Вона у фільмі теж є - але виявляється, її спеціально змонтували, щоб весь світ переконати, що це не українські карателі, а невинні ополченці літак збили. А вони ні сном, ні духом про «Бук» - і навіть не знають, як він виглядає». пише Детектор Медіа.

Представники спільноти обурюються, що на головну роль телеканал «Інтер» запросив саме Цапніка, якому ніщо не завадило зіграти провокаційну роль сепаратиста, колишнього шахтара і «майора ополчення» терористичної ДНР.

«Те, що «Інтеру» місце на цвинтарі, давно зрозуміло. Але не всім. Не так давно Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення попри кричущу антиукраїнську діяльність «Інтера» скасувала йому попередження й продовжила ліцензію до 2022 року», - обурюються у спільноті «Бойкот російського кіно».

І додають: «Те, що Цапніка давно пора внести в Перелік осіб, що загрожують національній безпеці, також давно зрозуміло. Але тільки не Служба безпеки України, яка з весни заморозила наповнення Переліку.»

Роль у Яна Цапніка відповідна. Як повідомляється на сайті «Інтера», нечистий на руку адміністратор Леонід Вікторович (у виконанні Цапніка) виношує підступний план - провернути аферу з новорічними концертами і залишити без свята сотні людей, які придбали на них квитки. Він намагається втекти, прихопивши подвійну касу.

За словами самого Яна Цапніка, він теж отримав величезне задоволення від зйомок. І не скупився на компліменти усім навколо.

«Я радий, що вперше за два роки знову знімаюся в Києві. Це дорогого коштує! - зізнається актор журналістам «Інтера». - Дуже люблю бувати у цьому місті. Крім того, в цьому проекті для мене зійшлося все: і чудові партнери, і прекрасний режисер, і хороша знімальна група. Тим більше Новий рік - це свято, коли у всіх гарний настрій, коли забуваються усі образи і згадується тільки хороше»