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    Кандидат на посаду держсекретаря США заявив, що не підтримує анексію Криму

    • Сьогодні, 17:40
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    Тіллерсон у 2014 році надав би зброю Україні та розвіддані США для боротьби з агресором-Росією

    Кандидат на пост держсекретаря США Рекс Тіллерсон заявив, що не підтримує окупацію Криму Росією.

    На слуханнях щодо затвердження його кандидатури в комітеті Сенату з міжнародних відносин Тіллерсона запитали, чи визнає він право Росії на Крим.

    «Ні, сер. Вони взяли територію, яка їм не належала», – сказав Тіллерсон.

    Він також констатував, що Мінські угоди щодо України наразі не виконано. «Процес реалізації Мінських угод, наскільки я розумію, триває, і повної реалізації Мінських угод поки що не досягнуто», – зазначив він.

    Його також запитали, якими були б його дії в 2014 році у зв'язку з анексією Криму. Тіллерсон заявив, що виступив би за «сильну відповідь» Росії.

    Він також додав, що в ситуації 2014 року підтримував би висунення всіх сил української армії на східний кордон країни і надання Україні оборонної зброї і розвідданих США.

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