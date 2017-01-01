Кандидат на посаду держсекретаря США заявив, що не підтримує анексію Криму

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Тіллерсон у 2014 році надав би зброю Україні та розвіддані США для боротьби з агресором-Росією

Кандидат на пост держсекретаря США Рекс Тіллерсон заявив, що не підтримує окупацію Криму Росією.

На слуханнях щодо затвердження його кандидатури в комітеті Сенату з міжнародних відносин Тіллерсона запитали, чи визнає він право Росії на Крим.

«Ні, сер. Вони взяли територію, яка їм не належала», – сказав Тіллерсон.

Він також констатував, що Мінські угоди щодо України наразі не виконано. «Процес реалізації Мінських угод, наскільки я розумію, триває, і повної реалізації Мінських угод поки що не досягнуто», – зазначив він.

Його також запитали, якими були б його дії в 2014 році у зв'язку з анексією Криму. Тіллерсон заявив, що виступив би за «сильну відповідь» Росії.

Він також додав, що в ситуації 2014 року підтримував би висунення всіх сил української армії на східний кордон країни і надання Україні оборонної зброї і розвідданих США.