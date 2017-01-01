Кандидат на пост глави Мінфіну США заявив про підтримку санкцій проти Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мнучин пообіцяв підтримати санкції проти Росії, запроваджені адміністрацією президента США Барака Обами

Кандидат на пост глави Міністерства фінансів США Стівен Мнучин заявив, що підтримує санкції проти Росії «на 100%». Про це він сказав, виступаючи на слуханнях у Сенаті, повідомляє телеканал CNBC.

Як повідомляється, Мнучин пообіцяв підтримати санкції проти Росії, запроваджені адміністрацією президента США Барака Обами, але зазначив, що санкції можуть бути ослаблені в разі «угоди» з Москвою.

Так, на питання про те, чи підтримує він санкції проти Росії, Мнучин заявив: «100 відсотків так».

«Обраний президент ясно дав зрозуміти, що змінить санкції тільки в тому випадку, якщо отримає, цитати, більш вигідну угоду, і ми хотіли б отримати щось взамін», - сказав він.