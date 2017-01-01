Кандидат на пост глави Мінфіну США заявив про підтримку санкцій проти Росії
- Вчора, 23:58
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Мнучин пообіцяв підтримати санкції проти Росії, запроваджені адміністрацією президента США Барака Обами
Кандидат на пост глави Міністерства фінансів США Стівен Мнучин заявив, що підтримує санкції проти Росії «на 100%». Про це він сказав, виступаючи на слуханнях у Сенаті, повідомляє телеканал CNBC.
Як повідомляється, Мнучин пообіцяв підтримати санкції проти Росії, запроваджені адміністрацією президента США Барака Обами, але зазначив, що санкції можуть бути ослаблені в разі «угоди» з Москвою.
Так, на питання про те, чи підтримує він санкції проти Росії, Мнучин заявив: «100 відсотків так».
«Обраний президент ясно дав зрозуміти, що змінить санкції тільки в тому випадку, якщо отримає, цитати, більш вигідну угоду, і ми хотіли б отримати щось взамін», - сказав він.