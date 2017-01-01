Кармазін: Міцні позиції російських банків в Україні є загрозою національній безпеці

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Владу закликають анулювати ліцензії російських банків, а населення знімати депозити

За останній час НБУ ліквідував понад 80 банківських установ України. Російські банкіри з радістю поділили між собою простори українського фінансово-банківського ринку, що звільнилися, істотно наростивши частку своєї присутності в стратегічній сфері української економіки, - пише «Обозреватель».

На думку експертів, опитаних виданням, банки країни-агресора опинилися в незаслуженій зоні комфорту, але особливих надій на те, що вище керівництво країни втрутиться в цю ситуацію у них немає.

Юрій Кармазін, лідер Партії захисників Вітчизни називає міцні позиції російських банків на українському ринку загрозою національній безпеці. «Це сигнал для України, Верховної Ради, Уряду, Нацбанку, Президента, РНБО прийняти рішення про обмеження діяльності банків країни-агресора на території України. І в першу чергу - через заборону державним органам тримати в російських банках свої рахунки, закладати майно і так далі», - вважає він.

Андрій Новак, голова Комітету економістів України, констатує, що «російські банки залучають кошти українців, частина з яких, очевидно, осідає в материнських російських банківських структурах. І частина з яких, після сплати податків, використовується проти самої України, у вигляді куль, мін і снарядів».

Експерт також вважає, що «найбільш ефективний метод полягає в діях національного регулятора банківської системи. Він повинен полягати в припиненні дії ліцензії філій російських банків в Україні до повного повернення правового статусу України на Донецький регіон і Крим. І, відповідно, перед припиненням ліцензії, необхідно провести широкомасштабну інформаційну кампанію, в якій би звучала делікатна порада з боку НБУ, уряду та президента тим вкладникам, які ще мають вклади в російських банках - забирати їх, а юридичним особам - закривати рахунки і переводити їх в українські банки».